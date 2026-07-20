Британские военные сообщили о пожаре на торговом судне у берегов Омана

Пожар охватил торговое судно у берегов Омана. Эту информацию распространил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 8 морских милях к северо-западу от Кумзара (Оман). От военных властей поступила информация о том, что на судне произошёл пожар», — сказано в официальном уведомлении.

Специалисты пока не установили точную причину возгорания. Представители UKMTO отнесли данное происшествие к категории подозрительной активности.

До этого события два нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись южнее Ормузского пролива. Капитаны вели корабли по маршруту, который власти Ирана считают заминированным.