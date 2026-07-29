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29 июля, 03:06

Иран пресёк попытку прохода трёх танкеров через Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Magistr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Magistr

Иранские военные перехватили три нефтяных танкера при попытке без разрешения пройти через Ормузский пролив. Операцию провёл Корпус стражей исламской революции, сообщила иранская государственная телерадиокомпания.

«Несколько часов назад три нефтяных танкера, которые передвигались по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя наши предупреждения, были поражены и остановлены», — говорится в заявлении военных.

По версии КСИР, экипажи судов выбрали небезопасный маршрут и не отреагировали на предупреждения иранской стороны. После этого военные перехватили танкеры и остановили их движение.

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Ранее Иран пообещал считать законной целью любой европейский корабль, который приблизится к Ормузскому проливу. С таким предупреждением выступил заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади. Дипломат назвал пролив неотъемлемой частью национальной безопасности Ирана и важным элементом обороны страны. Он также связал контроль над этой акваторией с успехом в военном противостоянии. По словам Гарибабади, действия Тегерана в районе пролива будут иметь долгосрочное значение для стабильности государства.

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Антон Голыбин
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