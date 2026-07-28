Иран объявил европейские корабли законной добычей у Ормуза

Иран будет считать законной целью любой европейский корабль, приблизившийся к Ормузскому проливу. С таким предупреждением выступил замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади, передаёт агентство Fars.

«Любой европейский корабль, который захочет приблизиться к Ормузскому проливу, является законной целью», — сказал он.

В эфире иранского телевидения дипломат подчеркнул, что стратегический пролив является неотъемлемой частью национальной безопасности страны и ключевым элементом её оборонного потенциала. По словам Гарибабади, контроль над этой акваторией служит показателем успеха в военном противостоянии, а принимаемые Тегераном меры будут иметь долгосрочные последствия для стабильности государства.

Ранее Корпус стражей исламской революции остановил ещё 6 судов в районе Ормузского пролива. По информации иранской гостелерадиокомпании, за прошедшие 24 часа все они после получения последнего предупреждения от КСИР были вынуждены бросить якоря и подчиниться требованиям Тегерана.