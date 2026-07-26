Танкер подорвался на мине во время «самовольного» прохода по Ормузскому проливу

В Ормузском проливе прогремел взрыв на борту танкера. Судно шло по пути, который заранее не согласовали с иранской стороной, и наткнулось на морскую мину. Об этом сообщило агентство Defa Press со ссылкой на источник.

Какому государству принадлежит судно и под каким флагом оно ходило, пока не уточняется. Других подробностей о произошедшем к настоящему моменту не приводится.

Ранее стало известно о задержании ещё шести судов в районе Ормузского пролива. После предупреждений со стороны КСИР экипажи были вынуждены остановиться и встать на якорь. Все суда подчинились установленному порядку.