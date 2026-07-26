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Регион
26 июля, 08:13

КСИР заставил ещё шесть судов бросить якоря в Ормузском проливе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об остановке ещё шести судов в районе Ормузского пролива. Экипажи получили предупреждения и были вынуждены остановиться. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

«За прошедшие 24 часа еще шесть судов после получения последнего предупреждения от КСИР были вынуждены бросить якорь и принять порядок Ирана», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о положительных результатах переговоров Ирана с Оманом по вопросам судоходства в районе Ормузского пролива. Стороны смогли добиться определённого прогресса в ходе диалога. При этом в Тегеране подчеркнули, что никаких изменений в действующем порядке движения судов через стратегический морской маршрут пока не произошло.

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Милена Скрипальщикова
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