КСИР заставил ещё шесть судов бросить якоря в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об остановке ещё шести судов в районе Ормузского пролива. Экипажи получили предупреждения и были вынуждены остановиться. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

«За прошедшие 24 часа еще шесть судов после получения последнего предупреждения от КСИР были вынуждены бросить якорь и принять порядок Ирана», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о положительных результатах переговоров Ирана с Оманом по вопросам судоходства в районе Ормузского пролива. Стороны смогли добиться определённого прогресса в ходе диалога. При этом в Тегеране подчеркнули, что никаких изменений в действующем порядке движения судов через стратегический морской маршрут пока не произошло.