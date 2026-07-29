Иран отверг обвинения в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Военные Ирана отвергли утверждения о причастности республики к запуску ударных беспилотников по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство IRIB.

Согласно источнику, обвинения в адрес Тегерана в действиях против интересов США на Ближнем Востоке не соответствуют действительности и свидетельствуют о неверной оценке обстановки в регионе. Он подчеркнул, что подобные заявления основаны на ошибочных представлениях о происходящих процессах.

Накануне представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников, которые были запущены с территории Ирака и направлялись к нефтяным объектам королевства.

Ранее замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что Иран будет считать законной целью любой европейский корабль, приблизившийся к Ормузскому проливу. Дипломат подчеркнул, что стратегический пролив является неотъемлемой частью национальной безопасности страны и ключевым элементом её оборонного потенциала.