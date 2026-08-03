Тегеран не верит Киеву: Иран заявил о преднамеренном ударе по своему судну в Каспии

Власти Ирана считают, что удар Украины по иранскому судну в Каспийском море был нанесён преднамеренно. В Тегеране заявили, что располагают доказательствами, которые, по их мнению, опровергают объяснения украинской стороны. Об это в ходе брифинга сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«По словам украинских чиновников, этот инцидент был непреднамеренным, но имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным», — сказал он.

Представитель внешнеполитического ведомства также заявил, что Тегеран намерен добиваться ответственности Украины за произошедшее. По его словам, Иран предпримет все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.