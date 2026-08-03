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Регион
3 августа, 10:49

Тегеран не верит Киеву: Иран заявил о преднамеренном ударе по своему судну в Каспии

МИД Ирана заявил о преднамеренном ударе Украины по судну в Каспии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Власти Ирана считают, что удар Украины по иранскому судну в Каспийском море был нанесён преднамеренно. В Тегеране заявили, что располагают доказательствами, которые, по их мнению, опровергают объяснения украинской стороны. Об это в ходе брифинга сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«По словам украинских чиновников, этот инцидент был непреднамеренным, но имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным», — сказал он.

Представитель внешнеполитического ведомства также заявил, что Тегеран намерен добиваться ответственности Украины за произошедшее. По его словам, Иран предпримет все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.

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Напомним, 25 июля ВСУ совершили нападение на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва погиб один моряк, ещё один получил ранения. Тегеран расценил случившееся как акт агрессии и нарушение международного права, сохранив за собой возможность ответных действий. Киев поначалу пытался демонстрировать жёсткость, однако позднее без публичного шума провёл переговоры с иранской стороной. Глава МИД исламской республики потребовал от украинского руководства выплаты компенсаций.

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Милена Скрипальщикова
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