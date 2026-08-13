Море в пластике: Российские туристы пожаловались на мусор у пятизвёздочных отелей Турции

Тонны мусора добрались до популярных турецких курортов. По данным SHOT, отдыхающие в Аланье, Мерсине и Кемере жалуются на пластиковые бутылки и другие отходы, плавающие у берега. Туристы утверждают, что местами из-за грязной воды практически невозможно зайти в море.

В Турции туристы жалуются на мусор в море. Видео © SHOT

Некоторые предпочитают бассейны при отелях, несмотря на то что недельный отдых в пятизвёздочных гостиницах обходится более чем в 200 тысяч рублей. Проблема с загрязнением побережья действительно обострилась. Исследование, представленное муниципалитетом Аланьи, показало: в отдельных точках концентрация микропластика достигала 34 млн частиц на квадратный километр — до 65 раз выше прежних максимальных значений, зафиксированных в исследованиях турецкого Средиземноморья.

Учёные рассматривают сразу несколько возможных источников. Среди них — отходы перерабатывающих предприятий в районах Аданы и Мерсина, незаконные сбросы, сильные осадки и морские течения, способные переносить пластик вдоль побережья.

Муниципалитет Аланьи уже призвал усилить контроль более чем за 140 предприятиями по переработке отходов в Адане и Мерсине. По данным проведённого исследования, значительная часть обнаруженного пластика может быть связана именно с этой отраслью. Турция остаётся крупнейшим получателем пластиковых отходов из Евросоюза. В 2025 году страны ЕС отправили туда рекордные 503 тыс. тонн такого сырья — на 19% больше, чем годом ранее.

Ранее Life.ru писал, что летний сезон в Турции оказался провальным для части туристического бизнеса. Отели недосчитываются иностранных гостей, а уровень загрузки оказался минимальным за последние несколько лет.