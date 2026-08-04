Турецкий рай дал трещину: Отели пустуют, а скидки не спасают сезон

Летний сезон в Турции оказался провальным для части туристического бизнеса. Отели недосчитываются иностранных гостей, а уровень загрузки оказался минимальным за последние несколько лет. Об этом РИА «Новости» сообщила турагент в Анкаре Айшенур Озтекин.

Цифры Министерства культуры и туризма страны показали, что в первой половине года гостиницы были заполнены в среднем только на 35,4%. Такой результат оказался самым слабым за четыре года наблюдений. Даже начало высокого сезона не смогло изменить ситуацию. В июне средняя загрузка объектов размещения составила 45,4%, что также оказалось ниже привычных показателей.

«Этот сезон оказался гораздо сложнее, чем рассчитывал туристический бизнес. Даже несмотря на скидки и специальные предложения, многим гостиницам не удаётся обеспечить привычную загрузку, а предприниматели во многих регионах говорят о серьёзном падении доходов», — сказала она.

Особенно ощутимым спад стал для регионов за пределами самых популярных курортов. Приморские города и исторические центры принимают меньше гостей, из-за чего отели, рестораны и магазины теряют часть выручки. Владельцы гостиниц пытаются удержать клиентов за счёт акций и снижения цен, однако дополнительные предложения пока не позволяют заполнить свободные номера. Внутренние поездки жителей Турции помогают туристической сфере избежать ещё больших потерь, но заменить поток иностранных отдыхающих они не могут.

Ранее Бразилия начала усиливать проверку въезжающих беременных россиянок. Миграционные службы стали внимательнее относиться к женщинам на поздних сроках, подозревая, что целью поездки может быть не отдых, а оформление гражданства для ребёнка после рождения.