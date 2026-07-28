Около 25 тысяч человек вышли на протест против туризма на Мальорке

Около 25 тысяч человек вышли на улицы испанской Пальма-де-Мальорки с требованием ограничить массовый туризм, однако многотысячная акция завершилась столкновениями с полицией. После применения дубинок и резиновых пуль медицинская помощь понадобилась восьми участникам протеста, сообщает The Times.

25 тысяч человек вышли на улицы Мальорки. Видео © X / Mn. Jaime Mercant Simó / Esquerra Independentista de Mallorca

Демонстрацию организовала платформа Menys Turisme, Més Vida («Меньше туризма — больше жизни»). Её участники потребовали сократить туристический поток, решить жилищный кризис и изменить экономическую модель острова, которая, по их мнению, чрезмерно зависит от индустрии отдыха. По оценке полиции, в шествии участвовали около 25 тысяч человек, тогда как организаторы заявили о 70 тысячах.

Напряжённость возникла после того, как полиция ограничила доступ к площади Сес-Вольтес, где планировалось оглашение манифеста. Когда часть демонстрантов попыталась пройти к месту проведения акции, началась давка, а затем произошли столкновения. По версии полиции, поводом для силового вмешательства стали действия группы агрессивно настроенных участников, бросавших в сотрудников пластиковые бутылки и другие предметы. После этого правоохранители применили дубинки и резиновые пули.

В результате пострадали восемь человек, включая фотожурналиста. Двое были госпитализированы, один участник акции задержан. Представитель центрального правительства Испании на Балеарских островах Альфонсо Родригес назвал действия полиции неприемлемыми и сообщил о начале проверки, которую также проводит руководство Национальной полиции.

Акции против чрезмерного туризма проходят на Мальорке уже третий год подряд. Жители острова утверждают, что рекордный поток отдыхающих усугубляет дефицит жилья, перегружает инфраструктуру и ухудшает качество жизни.

Ранее Life.ru писал, что свыше 60 сотрудников полиции получили травмы во время многотысячных беспорядков на севере Италии. Акция движения No Tav привлекла около 20 тысяч человек. Во время шествия некоторые отделились от основной группы и направились к железнодорожным объектам. Самые ожесточённые столкновения произошли в коммуне Кьомонте. Радикалы разрушали заграждения, повреждали технику и бросали камни, пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников правопорядка.