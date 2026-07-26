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Регион
26 июля, 05:34

«Молотовы» и горящие авто: На протестах с участием 20 тысяч итальянцев ранены 60 полицейских

Более 60 полицейских пострадали в беспорядках на севере Италии

Свыше 60 сотрудников полиции получили травмы во время многотысячных беспорядков на севере Италии. Об ожесточённых столкновениях с противниками строительства скоростной магистрали Турин — Лион сообщает Corriere della Sera.

Протесты в Италии. Видео © X / Sergij

На акцию движения No Tav вышли около 20 тысяч человек. После начала шествия часть толпы отделилась от основной колонны и направилась к объектам железнодорожной стройки. Самые серьёзные столкновения произошли в коммуне Кьомонте.

Радикально настроенные участники ломали заграждения, повреждали оборудование и забрасывали силовиков камнями, пиротехникой и бутылками с зажигательной смесью. Кроме того, огонь уничтожил четыре служебные машины.

Полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Однако активисты заранее подготовились к противостоянию, использовали защитную экипировку и неоднократно пытались прорваться на закрытую территорию.

Из-за беспорядков временно остановили поезда между Буссолено и Боргоне, а часть автомагистрали перекрыли.

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Обложка © X / Marina Wolf

Владимир Озеров
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