«Молотовы» и горящие авто: На протестах с участием 20 тысяч итальянцев ранены 60 полицейских

Свыше 60 сотрудников полиции получили травмы во время многотысячных беспорядков на севере Италии. Об ожесточённых столкновениях с противниками строительства скоростной магистрали Турин — Лион сообщает Corriere della Sera.

Протесты в Италии. Видео © X / Sergij

На акцию движения No Tav вышли около 20 тысяч человек. После начала шествия часть толпы отделилась от основной колонны и направилась к объектам железнодорожной стройки. Самые серьёзные столкновения произошли в коммуне Кьомонте.

Радикально настроенные участники ломали заграждения, повреждали оборудование и забрасывали силовиков камнями, пиротехникой и бутылками с зажигательной смесью. Кроме того, огонь уничтожил четыре служебные машины.

Полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Однако активисты заранее подготовились к противостоянию, использовали защитную экипировку и неоднократно пытались прорваться на закрытую территорию.

Из-за беспорядков временно остановили поезда между Буссолено и Боргоне, а часть автомагистрали перекрыли.