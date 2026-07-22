«Картонный Майдан» в Киеве продолжился, несмотря на отставку Сырского

В Киеве седьмой день подряд не прекращаются протесты с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины. О ситуации сообщило издание «Новости. Live».

«Картонный Майдан» с требованием вернуть Фёдорова на пост министра обороны Украины продолжается в Киеве уже неделю. Видео © Telegram / STERNENKO

Участники акций выражают недовольство бюрократией, коррупционными схемами и издевательствами командиров над солдатами.

Вечером стало известно, что к митингующим присоединились одесситы. Там люди выступают с аналогичными лозунгами, несмотря на отставку Александра Сырского с должности главкома ВСУ.

Смена руководителя оборонного ведомства произошла 14 июля. Фёдоров лишился кресла в том числе из-за конфликта с Сырским.

Уже через два дня, 16 июля, по украинским городам прокатилась волна несогласных. Граждане настаивали на двух шагах: возвращении прежнего министра и увольнении главнокомандующего.

22 июля Владимир Зеленский удовлетворил одно из требований. Сырского отправили в отставку, а его место занял Михаил Драпатый, прежде командовавший Объединёнными силами ВСУ.

Несмотря на кадровые перестановки в верхушке армии, уличная активность не спадает. Протестующие продолжают добиваться пересмотра решения по министерскому портфелю.