«Картонный Майдан» в Киеве продолжился, несмотря на отставку Сырского
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В Киеве седьмой день подряд не прекращаются протесты с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины. О ситуации сообщило издание «Новости. Live».
«Картонный Майдан» с требованием вернуть Фёдорова на пост министра обороны Украины продолжается в Киеве уже неделю. Видео © Telegram / STERNENKO
Участники акций выражают недовольство бюрократией, коррупционными схемами и издевательствами командиров над солдатами.
Вечером стало известно, что к митингующим присоединились одесситы. Там люди выступают с аналогичными лозунгами, несмотря на отставку Александра Сырского с должности главкома ВСУ.
Смена руководителя оборонного ведомства произошла 14 июля. Фёдоров лишился кресла в том числе из-за конфликта с Сырским.
Уже через два дня, 16 июля, по украинским городам прокатилась волна несогласных. Граждане настаивали на двух шагах: возвращении прежнего министра и увольнении главнокомандующего.
22 июля Владимир Зеленский удовлетворил одно из требований. Сырского отправили в отставку, а его место занял Михаил Драпатый, прежде командовавший Объединёнными силами ВСУ.
Несмотря на кадровые перестановки в верхушке армии, уличная активность не спадает. Протестующие продолжают добиваться пересмотра решения по министерскому портфелю.
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