«Виза есть, но лететь нельзя»: Турецкая авиакомпания не пустила россиянку с шенгеном на рейс в Италию

Российскую туристку с действующей шенгенской визой не пустили на рейс Turkish Airlines из Стамбула в Венецию. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По его данным, девушка летела из Санкт-Петербурга в Италию с пересадкой в Стамбуле. Первый перелёт прошёл без проблем, однако перед посадкой на второй рейс возникли сложности.

Сотрудники авиакомпании сообщили пассажирке, что её виза, выданная в конце июня, не отображается в системе EES (Entry Exit System). В базе якобы появился статус, согласно которому россиянку нельзя допускать к посадке.

Туристка рассказала, что представители Turkish Airlines знали о подобных сбоях в работе системы и для проверки связались с пограничной службой Венеции. Итальянская сторона подтвердила наличие действующей шенгенской визы, но разрешение на посадку всё равно не было выдано.

После этого россиянка обратилась в консульства Италии в Санкт-Петербурге и Стамбуле, а также в аэропорт Венеции. Ответа она не получила, однако спустя несколько часов данные о визе появились в системе EES.

Авиакомпания отказалась предоставить письменное подтверждение причины отказа и предложила приобрести билет на другой рейс. При этом в системе продолжала отображаться отметка do not board («не допускать к посадке»).

В итоге туристка смогла попасть в Венецию только на следующий день. На новом рейсе её документы проверили вручную, без сканирования паспорта через систему.

Ранее в Turkish Airlines посоветовали россиянке в инвалидном кресле «‎встать и идти в туалет». Пассажирка написала жалобу, но перевозчик отказал в компенсации, заявив, что персонал действовал по стандартам.