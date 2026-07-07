Словакия объяснила ограничение выдачи шенгенских виз техническими причинами

Приём Словакией заявлений на шенгенские визы был ограничен по техническим причинам и временно. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в РФ.

В словацком диппредставительстве подчеркнули, что речь идёт именно о временном снижении приёма заявок. О конкретных сроках возобновления полноценной работы визового центра пока не сообщается. Путешественникам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах.

Напомним, сегодня официальный визовый центр Словакии объявил, что в июле и августе 2026 года подать документы на оформление смогут исключительно спортсмены. Для остальных категорий граждан приём заявлений пока приостановлен.