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7 июля, 09:57

Словакия объяснила ограничение выдачи шенгенских виз техническими причинами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Приём Словакией заявлений на шенгенские визы был ограничен по техническим причинам и временно. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в РФ.

В словацком диппредставительстве подчеркнули, что речь идёт именно о временном снижении приёма заявок. О конкретных сроках возобновления полноценной работы визового центра пока не сообщается. Путешественникам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах.

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Напомним, сегодня официальный визовый центр Словакии объявил, что в июле и августе 2026 года подать документы на оформление смогут исключительно спортсмены. Для остальных категорий граждан приём заявлений пока приостановлен.

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Юрий Лысенко
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