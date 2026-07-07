Словакия перестала выдавать визы россиянам: кому аннулируют запись и когда вернут деньги

Словакия временно остановила приём заявлений на большинство шенгенских виз от россиян. В июле и августе 2026 года документы не будут принимать у туристов, участников деловых поездок и россиян, которые собираются посетить друзей или родственников. Ранее оформленные записи аннулируют, а уплаченный сервисный сбор обещают автоматически вернуть на карту.

При этом полного запрета на выдачу виз россиянам Словакия не вводила. Подать документы на краткосрочную шенгенскую визу пока могут спортсмены. Продолжается и приём заявлений на отдельные категории национальных виз.

Что произошло с визами в Словакию

Официальный визовый оператор BLS International сообщил, что в июле и августе 2026 года визовые центры Словакии в России не будут принимать заявления на получение шенгенских виз по большинству целей поездки.

Исключение предусмотрено только для заявителей, которые оформляют краткосрочную визу с целью занятия спортом. Официальная причина временного ограничения не называется. Заявителям рекомендуют следить за обновлениями на сайте визового центра.

Таким образом, формулировка «Словакия перестала выдавать визы россиянам» не совсем точна. Страна временно прекратила приём новых заявлений на большинство шенгенских виз, но сохранила возможность подачи для отдельных категорий граждан.

Что будет с визами в Словакию. Инфографика © LIFE.RU

Кому аннулируют запись в визовый центр Словакии

Записи на подачу документов в июле и августе 2026 года аннулируют у заявителей, которые собирались оформить шенгенскую визу с туристической, гостевой, деловой или другой целью, не связанной со спортом.

По информации Ассоциации туроператоров России, отмена касается россиян, которые уже зарегистрировались и оплатили запись, но ещё не передали документы в визовый центр.

Отдельно отменять запись в личном кабинете, по имеющимся данным, не требуется. Визовый оператор должен аннулировать её автоматически.

Заявителям стоит проверить электронную почту, указанную при регистрации, включая папку «Спам». Уведомление об отмене записи или возврате денег может прийти на этот адрес.

Когда вернут деньги за аннулированную запись

Уплаченный сервисный сбор обещают вернуть автоматически на ту банковскую карту, с которой проводилась оплата.

По данным АТОР, срок возврата составляет от семи до 15 дней и зависит от банка, выпустившего карту. Дополнительное заявление на возврат подавать не нужно.

Речь идёт именно о сервисном сборе визового центра, который заявитель оплачивал при оформлении записи.

Если деньги не поступили в течение 15 дней, необходимо связаться с BLS International и предоставить сведения о записи и платеже. Московский визовый центр указывает телефон +7 499 226-26-61 и адрес электронной почты info.slovakiainmos@blshelpline.com.

Что будет с документами, которые уже подали

Объявленное ограничение касается приёма новых заявлений в июле и августе. На официальном сайте BLS нет сообщения о том, что консульство прекращает рассмотрение документов, уже принятых у заявителей.

Россиянам, которые успели сдать паспорт и пройти биометрию, не нужно записываться заново. Им следует отслеживать статус заявления через сайт визового центра и ждать решения консульства.

В BLS предупреждают, что рассмотрение заявления на шенгенскую визу сейчас может занимать 30 дней и более.

Если статус заявления долго не меняется, можно обратиться в контактный центр и уточнить, были ли документы переданы в консульство.

Какие визы в Словакию больше не принимают

В июле и августе 2026 года нельзя подать заявление на обычную краткосрочную шенгенскую визу категории C для следующих целей:

— туристическая поездка;

— посещение друзей или родственников;

— деловая поездка;

— участие в конференции или культурном мероприятии;

— краткосрочное обучение;

— другие поездки, не связанные со спортом.

Официальное сообщение BLS сформулировано максимально широко: заявления на шенгенскую визу будут приниматься только с целью занятия спортом.

Это означает, что ограничение затронуло не только туристические визы в Словакию, но и большинство других краткосрочных категорий.

Какие визы Словакия продолжает выдавать россиянам

В июле и августе документы продолжают принимать на шенгенскую визу с целью занятия спортом.

Кроме того, в обычном порядке можно подать заявление на национальную визу категории D:

— для учёбы;

— для воссоединения семьи;

— для специальной работы.

Именно эти три основания перечислены в официальном сообщении визового центра. Информацию некоторых СМИ о том, что национальные визы принимают «с любыми целями», следует считать неточной.

Национальная виза не является заменой обычной туристической. Она оформляется для долгосрочного пребывания в Словакии при наличии соответствующего основания.

Аннулируют ли уже выданные визы Словакии

Нет. Ограничение касается подачи новых заявлений и ранее созданных записей в визовый центр.

Информации о массовой отмене уже выданных словацких виз нет. Если в паспорте стоит действующая шенгенская виза, она сохраняет силу в пределах указанного срока действия и разрешённого количества дней пребывания.

Посольство Словакии указывает, что действующая единая шенгенская виза позволяет путешествовать по странам Шенгенской зоны с соблюдением правила «не более 90 дней в течение 180 дней». Для поездки требуется биометрический загранпаспорт.

Перед поездкой необходимо проверить:

— срок действия визы;

— количество разрешённых въездов;

— оставшееся число дней пребывания;

— срок действия загранпаспорта;

— соответствие поездки заявленной цели.

Окончательное решение о въезде принимает пограничная служба.

Можно ли въехать в Словакию по визе другой страны

Россиянин может приехать в Словакию по действующей шенгенской визе, выданной другим государством, если в визе нет территориальных ограничений.

Однако оформлять визу другой страны только для того, чтобы обойти временное ограничение Словакии, нельзя. По общим шенгенским правилам заявление подают в консульство страны, которая является основным местом назначения.

Если турист собирается посетить несколько государств, документы подаются в страну:

— где он проведёт больше всего времени;

— которая является основной целью поездки;

— через которую он въедет первой, если определить основное место назначения невозможно.

Посольство Словакии предупреждает, что обращение не в то консульство может привести к отказу в визе или проблемам при пересечении границы.

Поэтому нельзя оформлять, например, итальянскую визу с фиктивным маршрутом, если вся поездка фактически запланирована в Словакии.

Когда Словакия снова начнёт выдавать туристические визы

В официальном сообщении говорится, что заявления на шенгенские визы не будут принимать в июле и августе 2026 года. Теоретически приём может возобновиться с сентября, но точная дата пока не объявлена.

Нет и официальной гарантии, что визовые центры вернутся к обычному режиму именно 1 сентября.

Россиянам, планирующим осеннюю поездку, рекомендуется дождаться отдельного сообщения BLS International. Само появление свободных дат в системе записи ещё не означает, что туристические заявления снова начали принимать.

Почему Словакия остановила выдачу виз

Официальная причина временной остановки приёма документов не указана.

Визовый центр ссылается на информацию, полученную от посольства Словакии в России, но не объясняет, связано ли решение с техническими, организационными или политическими обстоятельствами.

Поэтому утверждения о конкретной причине ограничения пока остаются предположениями.

Что делать, если запись на визу в Словакию отменили

В первую очередь необходимо дождаться автоматического возврата сервисного сбора. Деньги должны поступить на карту в течение семи–15 дней.

После этого возможны три варианта:

Перенести поездку и дождаться возобновления приёма документов в Словакию. Изменить маршрут и подать заявление на визу другой страны, если она действительно станет основным местом назначения. Использовать уже имеющуюся действующую шенгенскую визу, если она позволяет совершить запланированную поездку.

Не стоит покупать фиктивные бронирования или подавать заявление в консульство страны, которую турист не собирается посещать. Несоответствие реального маршрута заявленному может повлиять на последующие визовые решения.

Если поездка уже оплачена, необходимо проверить условия возврата билетов и гостиницы. Подтверждение отмены записи в визовый центр может пригодиться при обращении к перевозчику, отелю или страховой компании.

Главное об остановке выдачи виз в Словакию

Словакия не ввела бессрочный запрет на выдачу виз россиянам. В июле и августе 2026 года страна временно не принимает заявления на большинство краткосрочных шенгенских виз.

Записи на туристические, деловые и гостевые визы аннулируют. Сервисный сбор должны автоматически вернуть на карту в течение семи–15 дней.

Документы продолжают принимать у спортсменов, а также у заявителей на национальные визы для учёбы, воссоединения семьи и специальной работы.

Ранее выданные визы не аннулированы. Нет и сообщений о прекращении рассмотрения документов, которые уже были переданы в визовый центр.

Когда возобновится выдача туристических виз в Словакию, пока неизвестно. Ограничение заявлено на июль и август, но отдельного подтверждения о начале приёма с 1 сентября ещё нет.

Частые вопросы

- Правда ли, что Словакия перестала выдавать визы россиянам?

Словакия временно прекратила принимать заявления на большинство шенгенских виз в июле и августе 2026 года. Полного бессрочного запрета нет.

- Аннулируют ли запись в визовый центр Словакии?

Да. Записи на туристические, гостевые, деловые и другие шенгенские визы, не связанные со спортом, аннулируют.

- Вернут ли деньги за отменённую запись?

Да. Сервисный сбор обещают автоматически вернуть на карту, с которой проводилась оплата.

- Когда вернут сервисный сбор BLS?

Срок возврата составляет от семи до 15 дней в зависимости от банка.

- Нужно ли самостоятельно отменять запись?

По имеющейся информации, нет. Визовый центр должен аннулировать её автоматически.

-Что делать, если деньги не вернулись?

Если с момента отмены прошло более 15 дней, следует обратиться в BLS International и сообщить номер записи и сведения об оплате.

- Какие визы в Словакию продолжают оформлять?

Шенгенские визы с целью занятия спортом, а также национальные визы для учёбы, воссоединения семьи и специальной работы.

-Что будет с уже поданными документами?

Об остановке рассмотрения уже принятых заявлений не сообщалось. Заявителю следует отслеживать статус паспорта и ждать решения консульства.

- Действует ли уже полученная виза Словакии?

Да. Ограничение на приём новых заявлений не означает автоматического аннулирования действующих виз.

- Можно ли поехать в Словакию по французскому или итальянскому шенгену?

Можно при наличии действующей визы и соблюдении правил основной страны поездки. Получать визу другой страны по фиктивному маршруту нельзя.

- Когда Словакия снова начнёт выдавать туристические визы?

Ограничение действует в июле и августе 2026 года. Точная дата возобновления приёма заявлений пока не названа.