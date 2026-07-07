Словакия закрыла шенген для россиян: теперь визы дают только спортсменам

Словакия временно ограничила приём заявлений на шенгенские визы от российских граждан. В июле и августе 2026 года документы будут принимать только по отдельным категориям поездок.

Как сообщили в визовом центре страны, оформить шенгенскую визу сейчас можно лишь для участия в спортивных мероприятиях. Также продолжается приём заявлений на национальные визы — независимо от цели поездки. Заявки, которые ранее зарегистрировали на туристические, деловые и другие цели, будут аннулированы. Оплаченный сервисный сбор обещают вернуть на банковскую карту в течение 7–15 дней.

Визовый центр уточнил, что о возобновлении приёма документов по другим основаниям сообщат дополнительно. Точные сроки пока не названы.

При этом эксперты отмечают, что Словакия не входит в число самых востребованных направлений для получения шенгенских виз среди россиян. В 2025 году страна выдала гражданам РФ 1 149 виз, тогда как Италия оформила более 161 тысячи, Франция — свыше 156 тысяч, а Греция — около 59 тысяч.