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Регион
24 июля, 18:43

«Фёдоров — министр обороны!»: На Украине возобновились протесты против Зеленского

В Киеве и других регионах Украины продолжается «картонный майдан»

В Киеве девятый день продолжается «картонный майдан» в поддержку Фёдорова. Обложка © Telegram / STERNENKO

В Киеве девятый день продолжается «картонный майдан» в поддержку Фёдорова. Обложка © Telegram / STERNENKO

Протесты против отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины продолжаются в Киеве девятый день подряд. Митингующие собираются с картонными плакатами в поддержку экс-главы Минобороны, сообщает издание «Новости. Live».

Акции также проходят во Львове, Днепропетровске и Николаеве. Во Львове люди собрались у памятника Тарасу Шевченко и скандируют «Фёдоров — министр обороны». В Днепропетровске митингующие пришли к зданию областной военной администрации, где установлена импровизированная сцена. В Николаеве протестующие вышли на главную улицу с картонными плакатами.

В Киеве на митинге потребовали отправить в отставку министра по делам ветеранов
В Киеве на митинге потребовали отправить в отставку министра по делам ветеранов

Напомним, участники протестов заявляют о недовольстве бюрократией, коррупцией и жестоким обращением командиров с военнослужащими, а вечером к ним присоединились одесситы, которые выступают с аналогичными требованиями, несмотря на отставку Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ. Смена главы оборонного ведомства произошла 14 июля, причём Фёдоров потерял свой пост, в том числе из-за конфликта с Сырским. Протесты продолжаются, демонстрируя недовольство системными проблемами в армии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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