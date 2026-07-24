«Фёдоров — министр обороны!»: На Украине возобновились протесты против Зеленского

Протесты против отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины продолжаются в Киеве девятый день подряд. Митингующие собираются с картонными плакатами в поддержку экс-главы Минобороны, сообщает издание «Новости. Live».

Акции также проходят во Львове, Днепропетровске и Николаеве. Во Львове люди собрались у памятника Тарасу Шевченко и скандируют «Фёдоров — министр обороны». В Днепропетровске митингующие пришли к зданию областной военной администрации, где установлена импровизированная сцена. В Николаеве протестующие вышли на главную улицу с картонными плакатами.

Напомним, участники протестов заявляют о недовольстве бюрократией, коррупцией и жестоким обращением командиров с военнослужащими, а вечером к ним присоединились одесситы, которые выступают с аналогичными требованиями, несмотря на отставку Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ. Смена главы оборонного ведомства произошла 14 июля, причём Фёдоров потерял свой пост, в том числе из-за конфликта с Сырским. Протесты продолжаются, демонстрируя недовольство системными проблемами в армии.