В Киеве на митинге потребовали отправить в отставку министра по делам ветеранов

Протесты у правительственного квартала в Киеве вышли за рамки требований, связанных с Михаилом Фёдоровым. Участники также добиваются увольнения министра по делам ветеранов Виталия Кима, считая его назначение ошибочным. Об этом сообщает издание «Общественное».

Восьмой день подряд протестующие собираются на площади имени Ивана Франко. В четверг среди звучавших лозунгов появились призывы передать руководство Министерством по делам ветеранов человеку, который сам прошёл военную службу. Участники акции убеждены, что только такой кандидат способен понимать потребности бывших военнослужащих.

Недовольство кандидатурой Кима возникло практически сразу после его назначения в новый состав правительства 16 июля. До этого он руководил Николаевской областной администрацией. Представители ветеранского сообщества и военные обращают внимание, что новый министр не служил в армии и прежде не занимался вопросами поддержки ветеранов, их возвращения к мирной жизни или работой с семьями погибших.

«Новым министром по делам ветеранов стал человек, не имеющий опыта работы с ветеранами. Человек, который не занимался формированием ветеранской политики, не строил систему перехода от военной службы к гражданской жизни, не работал с семьями погибших или семьями ветеранов. Человек, который на собственном опыте не понимает, что значит быть ветераном», — заявила одна из присутствовавших на протесте активисток.

Ранее Life.ru писал, что в Киеве не прекращаются протесты с требованием вернуть Михаила Фёдорова на пост министра обороны Украины. Участники акций выражают недовольство бюрократией, коррупционными схемами и издевательствами командиров над солдатами. Вечером стало известно, что к митингующим присоединились одесситы. Там люди выступают с аналогичными лозунгами, несмотря на отставку Александра Сырского с должности главкома ВСУ.