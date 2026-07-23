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23 июля, 17:56

Терроризм и геноцид: Новый главком ВСУ Драпатый оказался фигурантом уголовных дел в России

RT: Новый главком ВСУ Драпатый проходит по нескольким уголовным делам в России

Обложка © Telegram / Михайло Драпатий

Обложка © Telegram / Михайло Драпатий

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый является фигурантом нескольких уголовных дел в России. Об этом сообщает RT.

«Михаил Драпатый является фигурантом нескольких уголовных дел в РФ, в том числе о терроризме и геноциде русскоязычного населения», — говорится в телеграм-канале.

Кроме того, он проходит по делу о посягательстве на жизнь военных.

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Ранее сообщалось, что Драпатый объявлен в розыск. В 2017 и 2019 годах он командовал подразделениями, которые более 70 раз обстреляли Донецкую и Луганскую народные республики, в результате чего погибли и были ранены 154 человека.

Напомним, Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, сменив Александра Сырского. Решение было озвучено 21 июля и оформлено указом на следующий день на фоне общественных протестов, связанных с отставкой министра обороны Михаила Фёдорова. До этого назначения Драпатый командовал Объединёнными силами ВСУ, участвовал в операциях в Харьковской и Херсонской областях. В заявлении Зеленского цель кадрового изменения обозначена как обновление стратегии и усиление армии.

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Никита Никонов
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