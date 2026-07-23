«Пещерная русофобия»: Косачёв ответил новому главкому ВСУ Драпатому на скандальные слова о России

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв резко отреагировал на высказывания нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о России и жителях Донбасса. Сенатор назвал позицию украинского генерала «пещерной русофобией».

«Пещерная русофобия подобных персонажей наряду с отсутствием даже начальных признаков образованности и культуры исчерпывающим образом подтверждают и моральную, и нравственную, и гуманистическую обоснованность специальной военной операции», — цитирует Косачёва ТАСС.

Поводом стали фрагменты интервью Драпатого, записанного в 2023 году, но опубликованного после его назначения главкомом. В нём военный назвал Россию «нацией с руководством, которая не имеет права на существование». Генерал также рассуждал о населении Донбасса. Он утверждал, что значительная часть местных жителей якобы не хочет работать и нуждается в «перевоспитании с формированием украинской национальной идентичности».

По мнению Косачёва, подобные заявления показывают отношение нового руководителя ВСУ к русским, в том числе проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках.

Драпатый накануне официально сменил Александра Сырского на посту главнокомандующего украинской армией. Ранее он руководил Сухопутными и Объединёнными силами ВСУ. Напомним, что первое обращение генерала после назначения также вызвало резонанс. Новый руководитель ВСУ использовал фразу, связанную с лозунгом украинских националистов.