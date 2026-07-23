Язык «внезапно поменялся»: У жены нового главкома ВСУ нашли русский след в соцсетях

Жена нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого Юлия Драпатая до июня 2020 года активно публиковала записи на русском языке в Facebook*. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, на странице Драпатой были размещены репосты с кулинарными рецептами, советами по уходу за собой и материалами о здоровом образе жизни. Среди них встречались публикации с заголовками «Из одного рецепта получаем целых два торта. И без выпечки. Класс!» и «Стильный маникюр по актуальным тенденциям зимы».

Кроме того, Драпатая делилась публикациями с необычными рецептами. В одной из них говорилось: «Готовим простое и вкусное блюдо из макарон и... туалетной бумаги! Думаете, это невозможно? Смотрите сами!»

Агентство также отмечает, что наряду с русским языком на странице использовался и украинский. В одной из публикаций Юлия Драпатая просила поддержать своего сына Ивана, проголосовав за его работу на детском творческом конкурсе.

Последняя публикация на русском языке была размещена в июне 2020 года. Сейчас в настройках страницы указано, что основным языком является украинский.

Ранее в соцсетях жены нового главкома ВСУ нашли острую критику Владимира Зеленского. В 2019 году она публиковала плакаты с надписями «Давай просрём Украину вместе» и обвиняла главу Киева в незнании украинского языка, уклонении от службы, а также намекала на его наркозависимость. Драпатая также призывала отправить Зеленского в армию, так как он откосил.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.