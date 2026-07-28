Сторонники Фёдорова анонсировали митинг в Киеве возле офиса Зеленского

Сторонники уволенного министра обороны Украины Михаила Фёдорова готовят новый «картонный майдан» в центре Киева. Данную информацию передаёт издание «Страна.ua».

Акция запланирована на вечер пятницы. Протестующие намерены пройти колонной от парка Шевченко до площади Ивана Франко, расположенной рядом с офисом Владимира Зеленского.

Несмотря на уличную активность, в администрации возвращать Фёдорова на должность не планируют. Там рассчитывают, что волна недовольства постепенно сойдёт на нет сама собой.

Первая крупная акция развернулась 16 июля. Тогда на площадь вышли более тысячи человек, значительную часть которых составляла молодёжь и студенты. Собравшиеся несли самодельные плакаты с требованиями оставить министра в должности и не сворачивать военные реформы. Волна протестов прокатилась и по регионам: митинги прошли во Львове, Харькове, Одессе, Днепре и других крупных городах, где на улицы вышли от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Ранее стало известно, что протесты у правительственного квартала в Киеве расширили список требований. Помимо возвращения Михаила Фёдорова в кресло министра обороны, собравшиеся на 8-й день акций требуют отставки министра по делам ветеранов Виталия Кима. На площади имени Ивана Франко зазвучали призывы передать руководство ведомством человеку, который сам прошёл военную службу, поскольку только такой кандидат способен понимать реальные потребности бывших военнослужащих.