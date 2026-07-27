Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 18:38

Во Львове мужчина с ножом напал на участников митинга в поддержку Фёдорова

Во Львове на митинге задержали мужчину с ножом. Обложка ©Telegram / NV

Во Львове на митинге задержали мужчину с ножом. Обложка ©Telegram / NV

Во Львове во время акции в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова неизвестный с ножом попытался напасть на людей. Об инциденте сообщило радио NV.

Первыми на агрессора среагировали сами участники митинга, скрутив его до прибытия правоохранителей. Затем подозреваемого передали сотрудникам полиции. Сейчас стражи порядка опрашивают свидетелей и собирают показания.

В Киеве на митинге потребовали отправить в отставку министра по делам ветеранов
В Киеве на митинге потребовали отправить в отставку министра по делам ветеранов

Напомним, в Киеве и ряде других украинских городов не стихают протесты против отставки Михаила Фёдорова, получившие название «картонный майдан». Участники акций выходят на улицы с самодельными плакатами из картона, требуя возвращения экс-министра в кресло. Во Львове люди собрались у памятника Тарасу Шевченко и скандируют «Фёдоров — министр обороны». В Днепропетровске митингующие пришли к зданию областной военной администрации, где установили импровизированную сцену, а в Николаеве протестующие с картонными плакатами заполонили главную улицу города.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar