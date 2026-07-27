Во Львове мужчина с ножом напал на участников митинга в поддержку Фёдорова

Во Львове во время акции в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова неизвестный с ножом попытался напасть на людей. Об инциденте сообщило радио NV.

Первыми на агрессора среагировали сами участники митинга, скрутив его до прибытия правоохранителей. Затем подозреваемого передали сотрудникам полиции. Сейчас стражи порядка опрашивают свидетелей и собирают показания.

Напомним, в Киеве и ряде других украинских городов не стихают протесты против отставки Михаила Фёдорова, получившие название «картонный майдан». Участники акций выходят на улицы с самодельными плакатами из картона, требуя возвращения экс-министра в кресло. Во Львове люди собрались у памятника Тарасу Шевченко и скандируют «Фёдоров — министр обороны». В Днепропетровске митингующие пришли к зданию областной военной администрации, где установили импровизированную сцену, а в Николаеве протестующие с картонными плакатами заполонили главную улицу города.