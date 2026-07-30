«Родильный туризм» под запретом: В Бразилии разворачивают россиянок на поздних сроках беременности

Власти Бразилии ужесточили контроль на границе для беременных гражданок России. Женщин на поздних сроках стали массово разворачивать в аэропортах, предполагая, что их настоящая цель — не туризм, а получение бразилийского гражданства для будущего ребёнка.

Ажиотаж вокруг южноамериканской страны возник после того, как в Аргентине перекрыли возможность быстро оформить местный паспорт через роды. Теперь поток «родильных туристок» хлынул в Бразилию, что вынудило миграционные службы реагировать жёстко: при малейшем подозрении на «родовую» цель визита женщинам выдают отказ во въезде и немедленно отправляют обратно в Россию.

Сотрудник одного из агентств, специализирующихся на организации таких поездок, сообщил, что за последние двое суток впуска не получили более десяти семей. Причём для четверых из них бразильская граница закрыта пожизненно.

Отказ можно оспорить в срочном судебном порядке — процесс длится около трёх часов. В одном случае семья смогла добиться временного запрета на выдворение, однако беременную женщину поместили под надзор в транзитной зоне аэропорта до следующего слушания. Услуги защитника в таких ситуациях стоят от 15 тысяч долларов (порядка 1,1 миллиона рублей), что для многих оказывается неподъёмной суммой, пишет «База».

Напомним, россиянки стали выбирать Бразилию в качестве нового направления для «родильного туризма». Мария, родившая в Бразилии в 2025 году, рассказала, что гражданство для новорождённого оформляется за два месяца, родители могут получить вид на жительство через год, а для старшего ребёнка до 10 лет также можно оформить паспорт.