Совращённая в 13 лет модель Лиза Адаменко родила первенца в Бразилии

Российская 27-летняя модель, участница шоу «Холостяк» Лиза Адаменко родила первого ребёнка. Она дала интервью изданию The Voice.

Роды прошли в бразильском городе Флорианополис, поэтому ребёнок сможет получить местный паспорт. Адаменко призналась, что долго скрывала беременность от окружающих. Имя нового избранника она не раскрывает, но рассказала, что он хорошо за ней ухаживал и уделял время.

«[Он] ухаживал, уделял время, банальное женское счастье», — заявила модель.

Ранее Адаменко была в скандальном браке с бизнесменом Валентином Ивановым. Она рассказывала, что познакомилась с ним в 13 лет — ему тогда был 51 год. По словам Лизы, мужчина её совратил и регулярно применял насилие.

В начале мая стало известно, что в России закончился самый долгий и противоречивый развод. Экс-топ-менеджер «Лукойла» Иванов разводился со своей супругой Еленой больше 20 лет. В итоге суд обязал женщину вернуть бывшему мужу имущество, которое уже было разделено между ними.