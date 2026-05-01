1 мая, 09:48

Бывший топ‑менеджер «Лукойла» 20 лет разводился с женой после ошибки в Сингапуре

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alenafilinkova3

В России поставлена точка в самом долгом и противоречивом разводе. Бывший топ‑менеджер «Лукойла» Валентин Иванов разводился с супругой Еленой более 20 лет. Сейчас женщину обязали вернуть экс-мужу имущество, которое уже было разделено между бывшими возлюбленными. В деталях истории разбирался телеграм-канал Baza.

Иванов и его первая жена Елена развелись в 2000 году через консульство РФ в Сингапуре. Однако законность расторжения брака была поставлена под вопрос. Елена смогла доказать в суде, что вообще не знала о разводе, и соответствующие документы якобы подделаны Ивановым. Бизнесмен с такой версией не согласился, он заявил, что Елена лично подписала заявление об установлении отцовства в отношении их общей дочери уже после развода.

В итоге суд признал «сингапурский» развод недействительным, и Елена смогла забрать у Иванова доходы и активы, полученные им уже после 2000 года — за 14 лет. В частности женщина получила московскую квартиру, а также недвижимость за рубежом, яхту и автомобиль «Бентли». Предприниматель пытался оспорить решение суда и говорил, что в сингапурских документах просто была допущена техническая ошибка, а развод якобы следует считать действительным.

Сейчас олигарх добился своего. Очередной суд признал развод в Сингапуре законным. Елену обязали вернуть активы, полученне ею после 2000 года.

В России предлагают изменить порядок разводов для защиты семей: за и против

Напомним, после развода с Еленой олигарх был замечен в связях с молоденькими девушками. Так, сообщалось, что 18-летняя Елизавета Адаменко стала супругой 55-летнего нефтяника Валентина Иванова. Союз просуществовал недолго. И пара рассталась с громким скандалом в 2017 году. Адаменко обвинила бывшего супруга в тирании и преследовании. Сейчас Иванов не разглашает информацию о личной жизни.

Татьяна Миссуми
