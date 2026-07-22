В Турции турист из Саудовской Аравии погиб, упав в реку во время фотосъёмки

Турист из Саудовской Аравии погиб после падения в горную реку на северо-востоке Турции. Инцидент произошёл во время фотосъёмки в провинции Трабзон, сообщило агентство DHA.

Семья туристов приехала на отдых в район Демиркапы округа Чайкара. Вечером 39-летний Абдулазиз Альхарби подошёл к реке, чтобы сделать фотографии, и упал в воду.

«Гражданин Саудовской Аравии Абдулазиз Альхарби упал в реку во время фотографирования. Его брат Омар Альхарби прыгнул в воду, чтобы помочь ему, однако обоих унесло течением», — говорится в сообщении.

Очевидцы вызвали спасателей, медиков и жандармерию. Находившиеся рядом люди вытащили Омара Альхарби из воды. Врачи оценили его состояние как хорошее.

Спасти Абдулазиза Альхарби не удалось. Медики констатировали его смерть. Тело мужчины направили в Институт судебной медицины для вскрытия. Очевидцы сняли момент происшествия на мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что более десяти российских туристов, включая детей, столкнулись с признаками отравления в пятизвёздочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. У одного ребёнка врачи выявили бактериальную инфекцию после рвоты и резкого ухудшения самочувствия. Его семья предположила, что причиной могло стать посещение бассейна. Другие постояльцы рассказали о грязной посуде, насекомых и неисправностях в номерах. Отель начал принимать гостей 15 июня после реновации, а недельный отдых для двоих без перелёта стоил от 108 тыс. до 266 тыс. рублей.