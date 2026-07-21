Роспотребнадзор запросил у Турции данные о вирусе Коксаки у туристов

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции из-за сообщений о заражении российских туристов вирусом Коксаки. Информация об этом появилась в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».

Поводом для обращения стали публикации в СМИ. В них говорилось о случаях заболевания среди отдыхающих, в том числе детей, в отеле IC Santai Family Resort, расположенном в Белеке.

Российская сторона ждет от Министерства здравоохранения Турции официальные результаты расследования. Ведомство также просит оценить риск возможного ухудшения эпидемиологической обстановки.

Запрос отправлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Этот документ регламентирует обмен подобной информацией между двумя странами.

Параллельно аналогичное письмо получила Ассоциация туроператоров России (АТОР). От представителей туристической отрасли также ждут детальных сведений о случившемся.

Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям и часто проявляется высокой температурой, сыпью и расстройствами пищеварения. Особенно тяжело болезнь может протекать у детей младшего возраста.

Пока официальные структуры Турции не публиковали статистику по заболеваемости на курортах. Реакция на обращение российской стороны ожидается в ближайшее время.

Вирус Коксаки — высокозаразный РНК-содержащий энтеровирус, распространённый преимущественно среди детей и вызывающий сезонные вспышки. Он делится на тип А (герпангина, сыпь на кистях и стопах) и тип В (поражения сердца и внутренних органов). Передаётся в основном фекально-оральным путём, специфического лечения нет, применяется симптоматическая терапия, а главная опасность заключается в риске неврологических осложнений, таких как серозный менингит.