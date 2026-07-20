Черви в постель, скорая по расписанию: Россиян массово госпитализируют из пятизвёздочного отеля в Анталье

Более десяти российских туристов, включая детей, пострадали от массового отравления в пятизвёздочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Подробности инцидента выяснила SHOT ПРОВЕРКА.

Все прелести отеля с пятью звёздами. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Одна из отдыхающих рассказала, что у её мужа и ребёнка началась рвота, которая продолжалась всю ночь, а к полудню мальчик не мог встать на ноги. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию. По словам женщины, постояльцев увозят в больницу уже в девятый раз.

Семья подозревает, что причиной мог стать бассейн, где ребёнок постоянно нырял. Другие гости также жалуются на тараканов, грязную посуду, проблемы с электрикой, сантехникой и дверьми в номера, а один из туристов обнаружил на кроватях червей сразу после заселения.

Отель открылся только 15 июня после реновации, неделя на двоих по системе «всё включено» стоит от 108 до 266 тысяч рублей без перелёта.

Накануне Life.ru рассказывал, как пятеро детей попали в больницу после отравления угарным газом в бане в Аликовском округе Чувашии. Всех пострадавших доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное, отмечается положительная динамика, угрозы для жизни уже нет.