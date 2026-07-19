На базе отдыха на Ставрополье нашли сальмонеллу после отравления 79 человек

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения на базе отдыха «Золотые пески» в Новоселицком округе Ставрополья, где отравились 79 человек. Ведётся эпидемиологическое расследование, сообщила пресс-служба управления.

Лабораторные исследования биоматериала пострадавших и проб готовых блюд, отобранных на пищеблоке комплекса, выявили возбудителя — бактерии рода Salmonella (сальмонелла, — рус.). По данным Минздрава края, в результате отравления пострадали 79 человек, в том числе 25 детей. Госпитализированы 53 человека.

Работа базы отдыха приостановлена. Следователи возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или отравление).