После массового отравления на Ставрополье госпитализированы 53 человека
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
В результате массового отравления клиентов базы отдыха «Золотые пески» в Новоселицком округе Ставрополья госпитализированы 53 человека, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. Всего в медучреждения обратились 79 человек, в том числе 25 несовершеннолетних.
«Причиной обращения стало недомогание после пребывания в гостиничном комплексе Новоселицкого округа. С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно», — говорится в сообщении.
Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Среди них есть 11 жителей других регионов России.
Напомним, пострадавшие жаловались на высокую температуру. Причиной стал возбудитель сальмонеллёза. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемологических правил, председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад.
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