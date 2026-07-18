После массового отравления на Ставрополье госпитализированы 53 человека

В результате массового отравления клиентов базы отдыха «Золотые пески» в Новоселицком округе Ставрополья госпитализированы 53 человека, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. Всего в медучреждения обратились 79 человек, в том числе 25 несовершеннолетних.

«Причиной обращения стало недомогание после пребывания в гостиничном комплексе Новоселицкого округа. С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно», — говорится в сообщении.

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Среди них есть 11 жителей других регионов России.