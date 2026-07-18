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Регион
18 июля, 13:44

Бастрыкин затребовал доклад по делу о массовом отравлении на Ставрополье

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых подробный отчёт о ходе расследования массового отравления людей в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Олегу Сидорову доложить обо всех установленных обстоятельствах.

По данным следствия, за медицинской помощью обратились 80 человек, отдыхавших на базе в Новоселицком округе. Из них 21 — несовершеннолетние, шестерым потребовалась госпитализация.

Предварительная версия указывает на пищевую природу отравления. Сейчас специалисты проводят лабораторные экспертизы, чтобы установить источник заражения и механизм передачи возбудителя инфекции. Расследование продолжается.

Массовое отравление на Ставрополье произошло из-за возбудителя сальмонеллёза
Массовое отравление на Ставрополье произошло из-за возбудителя сальмонеллёза

Напомним, что на базе отдыха в Ставропольском крае произошла вспышка отравления: пострадали 80 человек, 21 из которых — несовершеннолетние. Шестерым взрослым потребовалась госпитализация, дети в стационар не попали, а все пострадавшие жаловались на высокую температуру. Причины отравления выясняются.

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Юрий Лысенко
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