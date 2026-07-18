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Регион
18 июля, 11:38

Массовое отравление на Ставрополье произошло из-за возбудителя сальмонеллёза

Причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае стал возбудитель сальмонеллёза в продуктах питания, сообщили в региональном СУ СК РФ. По предварительным данным, инфекция содержалась в блюдах, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха у водохранилища Волчьи Ворота возле села Новоселицкого.

«Предварительно причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха. С целью установления источника заражения и механизма передачи возбудителя назначены лабораторные экспертизы», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 80 человек. Возбуждено уголовное дело, деятельность гостиничного комплекса приостановлена.

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Александра Мышляева
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