Пятеро детей были экстренно госпитализированы с судорогами в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на станции метро скорая помощь понадобилась сразу пятерым детям. Об этом сообщает «Рен-ТВ». Как уточняет источник, у ребят наблюдались судороги и признаки возможного отравления.

В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что сотрудники станции организовали вызов скорой медицинской помощи после самостоятельного обращения несовершеннолетних, которые пожаловались на ухудшение самочувствия. Пострадавшие — дети в возрасте от девяти до четырнадцати лет, в момент инцидента они следовали без сопровождения взрослых. Другие пассажиры, находившиеся в вагоне, недомогания не испытывали.

По предварительной информации, у детей случился солнечный удар. Следователи СК по Санкт-Петербургу начали проверку инцидента. В рамках проверки устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося.

«В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что днём 16 июля пятеро детей, находясь на станции метро в Приморском районе Санкт-Петербурга, ввиду ухудшения самочувствия обратились за помощью. Им незамедлительно была вызвана скорая медицинская помощь», — говорится в сообщении управления.

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