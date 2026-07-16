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16 июля, 10:10

В Москве женщина выпала с 8-го этажа во время мытья окон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grusho Anna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grusho Anna

На юго-западе Москвы 50-летняя женщина выпала из окна во время уборки. Трагедия произошла днём на улице Изюмской. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Утром она предупредила семью, что собирается навести порядок в квартире и помыть окна. Предположительно, во время мытья форточки она потеряла равновесие и упала с 8-го этажа. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой.

У погибшей остались двое детей, она работала супервайзером, занималась спортом и вела здоровый образ жизни.

Во Владивостоке беременная выпала с 7-го этажа и не получила ни одного перелома
Во Владивостоке беременная выпала с 7-го этажа и не получила ни одного перелома

Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье двухлетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа и попал в больницу — родители оставили его без присмотра, а он облокотился на москитную сетку. Прокуратура начала проверку.

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Владимир Озеров
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