В Москве женщина выпала с 8-го этажа во время мытья окон

На юго-западе Москвы 50-летняя женщина выпала из окна во время уборки. Трагедия произошла днём на улице Изюмской. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Утром она предупредила семью, что собирается навести порядок в квартире и помыть окна. Предположительно, во время мытья форточки она потеряла равновесие и упала с 8-го этажа. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой.

У погибшей остались двое детей, она работала супервайзером, занималась спортом и вела здоровый образ жизни.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье двухлетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа и попал в больницу — родители оставили его без присмотра, а он облокотился на москитную сетку. Прокуратура начала проверку.