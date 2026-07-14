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13 июля, 21:21

В Подмосковье двухлетний ребёнок опёрся на сетку и выпал из окна четвёртого этажа

Обложка © Telegram / Прокуратура Подмосковья

Обложка © Telegram / Прокуратура Подмосковья

В Одинцовском городском округе Подмосковья двухлетний ребёнок оказался в больнице после падения из окна квартиры на четвёртом этаже. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники прокуратуры.

ЧП произошло утром 13 июля в посёлке базы отдыха «Солнечная Поляна». По предварительной информации, родители оставили малыша без присмотра в комнате с открытым окном. Ребёнок забрался на подоконник и опёрся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки. Мальчик упал вниз и получил травмы. После происшествия его госпитализировали. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту случившегося. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители напомнили родителям о необходимости не оставлять маленьких детей рядом с открытыми окнами. Москитные сетки не предназначены для защиты от падений, а для безопасности рекомендуют устанавливать специальные блокираторы и убирать мебель от подоконников.

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Ранее Life.ru писал, что в Москве ребёнок получил травму пальца после опасного инцидента в лифте. Малыш зашёл в кабину вместе с родителями и случайно сунул руку в проём закрывающихся дверей. К счастью, после остановки лифта ребёнок не получил серьёзных повреждений.

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Юния Ларсон
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