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13 июля, 15:04

В Москве лифт «зажевал» палец ребёнку и протащил его несколько этажей

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

В Москве маленький ребёнок сунул руку в проём лифта, когда двери начали закрываться, и был протащен кабиной несколько этажей вверх. К счастью, малыш отделался испугом. Кадры ЧП публикует телеграм-канал Baza.

В Москве ребёнку зажало палец в лифте. Видео © Telegram / Baza

Семейная пара с детьми зашла в кабину, но взрослые не уследили, как ребёнок засунул палец в проём. Мать в панике нажимала все кнопки, включая кнопку отмены, но остановить лифт ей не удалось. На третьем этаже кабина остановилась, и при открытии дверей оказалось, что ребёнок чудом не получил травм.

Сотрудники обслуживающей компании и эксперты по безопасности советуют всегда внимательно следить за детьми возле лифта и не оставлять их без присмотра.

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Ранее сообщалось, что на западе Москвы при падении строительного лифта погиб один рабочий. Инцидент произошёл на Большой Очаковской улице. Подъёмник сорвался вниз с высоты четвёртого или пятого этажа, внутри кабины в этот момент находились двое монтёров. Один из них скончался на месте, второго пострадавшего доставили в больницу.

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Татьяна Миссуми
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