Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 15:16

Строительный лифт рухнул на западе Москвы, один рабочий погиб

На западе Москвы при падении строительного лифта погиб один рабочий. Информацию о случившемся передал РЕН ТВ.

На западе Москвы при падении строительного лифта погиб один рабочий. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Инцидент произошёл на Большой Очаковской улице. Подъёмник сорвался вниз с высоты четвёртого или пятого этажа, внутри кабины в этот момент находились двое монтёров. Один из них скончался на месте, второго пострадавшего доставили в больницу.

По предварительным данным, которые телеканал получил от очевидцев, лифт запустили в эксплуатацию впервые. Причиной обрушения, как полагают, стала ошибка, допущенная при сборке конструкции.

Двое рабочих погибли при ремонте трубопровода в Самарской области
Двое рабочих погибли при ремонте трубопровода в Самарской области

Ранее в Уфе двое строителей разбились насмерть в результате обрушения фасадного подъёмника с высоты шестого этажа. Несчастный случай произошёл в микрорайоне Затон на улице Ахметова. Во время проведения работ строительная люлька, в которой находились мужчины, внезапно сорвалась вниз. От полученных при падении травм оба работника погибли мгновенно.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar