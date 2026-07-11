Строительный лифт рухнул на западе Москвы, один рабочий погиб

На западе Москвы при падении строительного лифта погиб один рабочий. Информацию о случившемся передал РЕН ТВ.

На западе Москвы при падении строительного лифта погиб один рабочий. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Инцидент произошёл на Большой Очаковской улице. Подъёмник сорвался вниз с высоты четвёртого или пятого этажа, внутри кабины в этот момент находились двое монтёров. Один из них скончался на месте, второго пострадавшего доставили в больницу.

По предварительным данным, которые телеканал получил от очевидцев, лифт запустили в эксплуатацию впервые. Причиной обрушения, как полагают, стала ошибка, допущенная при сборке конструкции.

Ранее в Уфе двое строителей разбились насмерть в результате обрушения фасадного подъёмника с высоты шестого этажа. Несчастный случай произошёл в микрорайоне Затон на улице Ахметова. Во время проведения работ строительная люлька, в которой находились мужчины, внезапно сорвалась вниз. От полученных при падении травм оба работника погибли мгновенно.