В Уфе двое рабочих погибли при падении люльки с высоты шестого этажа

В Уфе двое рабочих погибли при падении строительной люльки с высоты шестого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

В Уфе двое рабочих погибли при падении люльки с высоты шестого этаж. Видео © Max / Следком Башкирии

Трагедия произошла утром 1 июля в микрорайоне Затон на улице Ахметова. Строительная платформа с находившимися в ней мужчинами рухнула вниз, оба скончались на месте от полученных травм.

Следственный комитет организовал проверку по факту нарушения правил безопасности, повлекшего смерть двух человек. На месте работает следственно-оперативная группа, изымается документация по охране труда, устанавливаются ответственные за безопасность лица. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Екатеринбурге 13-летний школьник выпал из трамвая, когда попытался выбраться наружу через форточку прямо на ходу. 6 июня на перекрёстке улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской произошло ЧП. Подросток во втором вагоне решил покинуть трамвай до полной остановки. Он попытался выбраться через форточку, но не удержался и рухнул на асфальт.