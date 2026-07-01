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1 июля, 09:16

В Уфе двое рабочих погибли при падении люльки с высоты шестого этажа

Обложка © Max / Следком Башкирии

Обложка © Max / Следком Башкирии

В Уфе двое рабочих погибли при падении строительной люльки с высоты шестого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

В Уфе двое рабочих погибли при падении люльки с высоты шестого этаж. Видео © Max / Следком Башкирии

Трагедия произошла утром 1 июля в микрорайоне Затон на улице Ахметова. Строительная платформа с находившимися в ней мужчинами рухнула вниз, оба скончались на месте от полученных травм.

Следственный комитет организовал проверку по факту нарушения правил безопасности, повлекшего смерть двух человек. На месте работает следственно-оперативная группа, изымается документация по охране труда, устанавливаются ответственные за безопасность лица. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Александра Мышляева
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