В Екатеринбурге школьник вылез из окна трамвая на ходу и ударился об асфальт

В Екатеринбурге 13-летний подросток выпал из трамвая, попытавшись вылезти из него на ходу через форточку. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

Парень выпал в окно движущегося трамвая и приложился об асфальт. Видео © VK / Госавтоинспеция Свердловской области

Инцидент случился 6 июня на перекрёстке улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской в Орджоникидзевском районе. Как установили сотрудники ГИБДД, мальчик решил выбраться через форточку второго вагона, не дожидаясь полной остановки состава, и рухнул на асфальт.

Школьника оперативно доставили в больницу. После медицинского осмотра его отпустили домой — серьёзных травм, по счастью, не оказалось.

По факту происшествия проводится проверка. Материалы направлены в ПДН и в комиссию по делам несовершеннолетних.

Накануне в Приморском крае на трассе в Уссурийском городском округе пассажирский автобус, следовавший по маршруту Владивосток — Камень-Рыболов, съехал в придорожный кювет. В результате инцидента пострадали два пассажира, в том числе 17-летняя девушка; оба получили травмы разной степени тяжести.