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Регион
6 июня, 11:44

Автобус съехал в кювет в Уссурийске, среди пострадавших подросток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

В Приморском крае пассажирский автобус попал в аварию, в результате которой пострадали два человека. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело.

ДТП случилось 6 июня 2026 года на трассе в Уссурийском городском округе. Автобус следовал по маршруту Владивосток – Камень-Рыболов. Он съехал в кювет в Уссурийске. Два пассажира получили травмы различной степени тяжести, младшей всего 17 лет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщила пресс-служба ведомства в Максе.

В рамках расследования правоохранители дадут правовую оценку действиям компании-перевозчика.

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Владимир Озеров
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