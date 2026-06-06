Автобус съехал в кювет в Уссурийске, среди пострадавших подросток

В Приморском крае пассажирский автобус попал в аварию, в результате которой пострадали два человека. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело.

ДТП случилось 6 июня 2026 года на трассе в Уссурийском городском округе. Автобус следовал по маршруту Владивосток – Камень-Рыболов. Он съехал в кювет в Уссурийске. Два пассажира получили травмы различной степени тяжести, младшей всего 17 лет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщила пресс-служба ведомства в Максе.

В рамках расследования правоохранители дадут правовую оценку действиям компании-перевозчика.

Ранее в Подмосковье случилась крупная авария с участием грузового транспорта. По предварительным данным, водитель фуры протаранил четыре машины, стоявшие перед железнодорожным переездом. В результате один человек погиб, ещё один пострадал.