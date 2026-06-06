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Регион
6 июня, 05:34

«Пьяное» ДТП со смертельным исходом произошло в Чите

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Забайкальского края

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Забайкальского края

В Чите произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого один из водителей погиб. Об этом сообщила Госавтоинспекция Забайкальского края.

Авария случилась 6 июня около пяти утра по местному времени на улице Ленина, где столкнулись Mercedes и Honda Fit. В результате столкновения водитель японской иномарки 1999 года рождения скончался на месте от полученных травм. 25-летний мужчина, управлявший Mercedes, не пострадал.

Кроме того, освидетельствование на месте показало, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают точные обстоятельства и причины трагедии.

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Александра Мышляева
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