«Пьяное» ДТП со смертельным исходом произошло в Чите

В Чите произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого один из водителей погиб. Об этом сообщила Госавтоинспекция Забайкальского края.

Авария случилась 6 июня около пяти утра по местному времени на улице Ленина, где столкнулись Mercedes и Honda Fit. В результате столкновения водитель японской иномарки 1999 года рождения скончался на месте от полученных травм. 25-летний мужчина, управлявший Mercedes, не пострадал.

Кроме того, освидетельствование на месте показало, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают точные обстоятельства и причины трагедии.

Ранее в Московской области произошло массовое ДТП с грузовыми автомобилями. По предварительной информации, водитель грузовика протаранил четыре автомобиля. Они стояли перед железнодорожным переездом. Один человек погиб, ещё один получил травмы.