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7 июля, 13:46

Двое рабочих погибли при ремонте трубопровода в Самарской области

Место гибели рабочих при ремонте трубопровода в Самарской области. Обложка © Max / Следком-Самара

Место гибели рабочих при ремонте трубопровода в Самарской области. Обложка © Max / Следком-Самара

Два человека погибли в результате аварии при ремонте трубопровода на предприятии в Самарской области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Ещё один пострадавший с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

Инцидент произошёл сегодня, 7 июля, на территории предприятия в Кинельском районе. В ведомстве уточнили, что погибшие — двое рабочих. Сотрудники Следственного комитета уже выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Проводится проверка.

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Ранее в Уфе двое рабочих погибли при падении строительной люльки с высоты шестого этажа. Трагедия произошла 1 июля в микрорайоне Затон на улице Ахметова. Платформа с мужчинами рухнула, оба скончались на месте. Причины выясняются.

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Александра Мышляева
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