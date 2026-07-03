Спустились в колодец и не вернулись: Трагедия в Саратове унесла жизни двоих рабочих

В Кировском районе Саратова в колодце погибли двое мужчин. Представители СК по региону сообщили в официальном телеграм-канале о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, днём 3 июля на участке уличной водопроводной сети по улице Технической двое сотрудников подрядной организации спустились в смотровой колодец, чтобы проверить смонтированного узла врезки. Вопреки требованиям охраны труда, средства защиты органов дыхания и страховочные системы они не использовали.

Оба мужчины стремительно потеряли сознание внутри колодца и умерли ещё до приезда медиков.

Дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек. Поручение расследовать гибель людей дал глава ведомства Дмитрий Костин.

Также сообщается, что следователи уже осмотрели место трагедии и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас правоохранители устанавливают того, кто отвечал за безопасность на объекте, и собирают доказательства.

Ранее во Владимире двое работников водоканала погибли во время ремонта канализации в районе Судогодского шоссе. Ещё двое их коллег попали в больницу с травмами.