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Регион
3 июля, 11:08

Спустились в колодец и не вернулись: Трагедия в Саратове унесла жизни двоих рабочих

В Саратове двое мужчин погибли в колодце, СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет России. Обложка © Life.ru

Следственный комитет России. Обложка © Life.ru

В Кировском районе Саратова в колодце погибли двое мужчин. Представители СК по региону сообщили в официальном телеграм-канале о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, днём 3 июля на участке уличной водопроводной сети по улице Технической двое сотрудников подрядной организации спустились в смотровой колодец, чтобы проверить смонтированного узла врезки. Вопреки требованиям охраны труда, средства защиты органов дыхания и страховочные системы они не использовали.

Оба мужчины стремительно потеряли сознание внутри колодца и умерли ещё до приезда медиков.

Дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек. Поручение расследовать гибель людей дал глава ведомства Дмитрий Костин.

Также сообщается, что следователи уже осмотрели место трагедии и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас правоохранители устанавливают того, кто отвечал за безопасность на объекте, и собирают доказательства.

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Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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