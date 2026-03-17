Тела трёх человек обнаружили в канализационном коллекторе в Новокуйбышевске

Ужасная трагедия унесла жизни троих человек в Новокуйбышевске 17 марта. По данным СУ СК России по Самарской области, рабочие погибли во время выполнения ремонтных работ в колодце на заводской территории, где, как уточняет прокуратура, проводились гидроиспытания водопроводных сетей.

На месте происшествия проводится осмотр и выяснение всех деталей инцидента. Параллельно прокуратура проверяет соблюдение законодательных норм в области производственной безопасности и охраны труда.

По предварительным данным, к трагедии привело отравление парами метана, обнаруженными в коллекторе.

Ранее в московском районе Солнцево два мальчика 9 и 10 лет провалились в колодец на парковке возле жилого дома. По предварительным данным, на нём отсутствовал люк.