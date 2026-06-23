Во Владимире двое рабочих погибли при ремонте канализации, ещё двое в больнице

Во Владимире двое работников водоканала погибли при ремонте канализационных сетей в районе Судогодского шоссе. Ещё двое их коллег получили ранения и были госпитализированы. Прокуратура города начала расследование, чтобы установить все обстоятельства этой трагедии, случившейся во время работ в канализационном колодце.

«Прокуратурой города Владимира организована проверка по факту несчастного случая, произошедшего сегодня днем в МУП «Владимирводоканал»», — говорится в сообщении ведомства.

Местные Telegram-каналы пишут, что рассматривается версия отравления метаном в колодце. По предварительным данным, один из рабочих потерял сознание, спустившись вниз, а затем и второй, пришедший ему на помощь, почувствовал себя плохо. Другие коллеги, пытаясь помочь, также получили отравление метаном.

Ранее в Иркутске сотрудники Росгвардии спасли 13-летнего подростка, который упал в открытый канализационный колодец возле жилого дома. Инцидент произошёл на улице Розы Люксембург. Ребёнок провалился в яму глубиной около трёх метров.