Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 15:01

В Макеевке из трёхметрового колодца спасли 8-летнего ребёнка

В Макеевке (ДНР) восьмилетний мальчик упал в колодец глубиной около трёх метров во дворе жилого дома. Об этом сообщили в МЧС по региону.

В ДНР спасли 8-летнего мальчика, упавшего в трёхметровый колодец. Видео © VK / МЧС ДНР

Инцидент произошёл днём в Центрально-Городском районе Макеевки на придомовой территории многоквартирного дома. Ребёнок по неосторожности упал в колодец глубиной около трёх метров.

«Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место и с помощью лестницы подняли ребенка на поверхность», — говорится в сообщении.

С помощью лестницы они подняли мальчика на поверхность. После осмотра медиками госпитализация не потребовалась — состояние ребёнка оказалось удовлетворительным. В спасательных работах участвовали пять специалистов и одна единица техники МЧС России.

Тело человека обнаружено в люке на северо-востоке Москвы
Тело человека обнаружено в люке на северо-востоке Москвы

Ранее в Иркутске сотрудники Росгвардии спасли 13-летнего подростка, который упал в открытый канализационный колодец возле жилого дома. Инцидент произошёл на улице Розы Люксембург. Ребёнок провалился в яму глубиной около трёх метров.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © VK / МЧС ДНР

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar