В Макеевке из трёхметрового колодца спасли 8-летнего ребёнка

В Макеевке (ДНР) восьмилетний мальчик упал в колодец глубиной около трёх метров во дворе жилого дома. Об этом сообщили в МЧС по региону.

В ДНР спасли 8-летнего мальчика, упавшего в трёхметровый колодец. Видео © VK / МЧС ДНР

Инцидент произошёл днём в Центрально-Городском районе Макеевки на придомовой территории многоквартирного дома. Ребёнок по неосторожности упал в колодец глубиной около трёх метров.

«Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место и с помощью лестницы подняли ребенка на поверхность», — говорится в сообщении.

С помощью лестницы они подняли мальчика на поверхность. После осмотра медиками госпитализация не потребовалась — состояние ребёнка оказалось удовлетворительным. В спасательных работах участвовали пять специалистов и одна единица техники МЧС России.

Ранее в Иркутске сотрудники Росгвардии спасли 13-летнего подростка, который упал в открытый канализационный колодец возле жилого дома. Инцидент произошёл на улице Розы Люксембург. Ребёнок провалился в яму глубиной около трёх метров.