Тело человека обнаружено в люке на северо-востоке Москвы

В северо-восточной части Москвы найдено тело человека в канализационном люке, прибывшая полиция уже достала останки. Личность скончашегося и причины смерти предстоит установить. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Люк расположен прямо на проезжей части на Русаковской улице. Место ЧП оцеплено, тело в чёрном пакете увезли на экспертизу.

Ранее на юго-востоке Москвы в воде обнаружили погибшего человека в водолазном костюме. Инцидент произошёл в районе Печатники. Тело нашли сотрудники Мосводостока во время проверки инфраструктуры.