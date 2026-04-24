Жуткая находка в Печатниках: В воде нашли труп в полном водолазном снаряжении
Обложка © Life.ru
На юго-востоке Москвы в воде обнаружили погибшего человека в водолазном костюме. Инцидент произошёл в районе Печатники. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Тело нашли в Батюнинском проезде. Рядом расположены Москва-река, парк, пруд и очистные сооружения. По предварительным данным, погибшего обнаружили сотрудники Мосводостока во время проверки инфраструктуры. После этого на место вызвали экстренные службы.
Специалисты устанавливают личность человека и причины произошедшего. Обстоятельства инцидента уточняются.
Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.