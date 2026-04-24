Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 05:31

Три тела найдены на пепелище частного дома в посёлке Ола под Магаданом

Сгоревший дом в Оле. Обложка © MAX / МЧС Магаданской области

В посёлке Ола под Магаданом при ликвидации возгорания в частном жилом строении пожарные обнаружили тела трёх человек — мужчины и двух женщин. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Расчёт пожарно-спасательной части №9 прибыл на место вызова уже через две минуты. К этому моменту пламя охватило кровлю дома. Специалистам удалось локализовать огонь в течение 24 минут. После тушения внутри здания нашли погибших.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают следователи и дознаватели МЧС. К работе привлекли экспертов испытательной пожарной лаборатории.

До этого трагический инцидент произошёл в Благовещенске, где в ходе пожара в четырёхэтажке на улице Пионерской погибли трое жильцов, включая ребёнка. Прибывшие первыми расчёты столкнулись с густым дымом в подъезде, из соседних квартир удалось вывести 13 человек, в том числе троих несовершеннолетних. К несчастью, позже стало известно, что один из детей умер в больнице.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Магаданская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar